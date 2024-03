Cazares se diz "recuperado e motivado" para ser titular do Santos e agradece confiança de Carille

Depois de desfalcar o Santos nos últimos cinco jogos, Juani Cazares está de volta. O meia será titular do Peixe na partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Nesta sexta-feira, o equatoriano falou como está se sentindo após se recuperar de uma pancada no tornozelo direito. Ele treinou normalmente ao longo da semana e agradeceu a confiança do técnico Fábio Carille.

"Estou recuperado, bem fisicamente e mentalmente. Trabalhei muito para isso e estou motivado para voltar com tudo, sempre fazendo o melhor para o time. A melhor coisa possível é quando o jogador tem a confiança do treinador", disse.

"O Carille já me avisou que eu iria jogar domingo, então me preparei bastante ao longo dessa semana. Espero fazer um jogo bom, pois sabemos da qualidade deles. Temos que estar concentrados para sair de lá com os três pontos", completou.

O Alvinegro Praiano já está classificado para as quartas de final do Paulistão e lidera o Grupo A, com 22 pontos, mas mira a vitória contra o Bragantino para tentar retomar o posto de líder geral da competição. Atualmente, o Palmeiras está no topo, com 24.

"A verdade é que se nós fizermos a nossa parte, ganhando os jogos e tendo boas atuações, a liderança geral é consequência. Temos que pensar primeiro em seguir fazendo o nosso trabalho e depois vemos como ficará na tabela", concluiu Cazares.

O embate com o Massa Bruta está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual.