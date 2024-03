Casão: Camisa 10 do Corinthians que foi de Rivellino não pode ser de Rojas

O colunista Walter Casagrande comentou no Fim de Papo a iminente rescisão de Matías Rojas com o Corinthians. Segundo ele, o meia paraguaio deve receber o que o clube lhe deve, mas não disse a que veio e não deveria ter vestido a camisa 10 que um dia foi de Rivellino.

'Rojas foi contratado como se fosse o Maradona': "É mais uma herança da gestão Duilio Monteiro Alves, Matías Rojas, que foi contratado como se fosse um Maradona, eu fui pesquisar na época, ele não jogou nem 20 partidas pela seleção do Paraguai, nem estava sendo convocado e o Paraguai nem foi para a Copa. Cara, como que esse jogador virou um fenômeno que ganha mais de R$ 1 milhão por mês e não deu um chute no gol, não fez um gol, deu duas assistências, quando entra em campo não pega na bola, fica ali no cantinho direito. Nem chute no gol, que é o forte dele, ele estava chutando. Isso não justifica o cara não receber, o cara tem que receber, é mais uma falha do Corinthians, mas é herança".

'A pressão do Corinthians foi muito grande para o Rojas': "Tem que ir embora mesmo, não jogou nada no Corinthians, recebendo dinheiro ou não, ambiente também não tem mais, porque desde o começo do ano o staff dele estava ameaçando ir para a Fifa. Então, é uma relação que não tem mais como se acertar, até porque não faz falta. Se o jogador tivesse demonstrado muita coisa, que seria importante para o time, para o grupo, para o elenco, então iam tentar chegar a uma solução. Agora, o modo mais certo é entrar em acordo para rescindir o contrato, pagar o que deve e o jogador vai procurar um lugar para jogar em que ele fique mais adaptado, consiga se soltar mais. A pressão do Corinthians foi muito grande para o Rojas, talvez ele não imaginasse onde ele ia cair, o tamanho que é o Corinthians".

'A camisa 10 que foi de Rivellino não pode ser do Rojas': "O Corinthians contratou, Duilio Monteiro Alves e Alessandro, contrataram gato por lebre, venderam para o Corinthians um gato falando que era uma lebre, os caras trouxeram e ainda pagam para o gato mais de R$ 1 milhão por mês. A camisa 10 do Corinthians foi do Rivelino, do Palhinha, do Neto, do Edílson, não pode ser do Matías Rojas".

