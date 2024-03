Após conquistar a Recopa, Fluminense rebate provocação da LDU

Na noite da última quinta-feira, o Fluminense bateu a LDU, do Equador, por 2 a 0, e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. Após o duelo, a equipe carioca utilizou as redes sociais para devolver uma provocação para o time equatoriano.

O Fluminense postou uma foto com a frase "Mais uma vez no Rio" e emojis de troféu na legenda. Além da frase, na imagem aparecia John Kennedy comemorando seu gol contra o Boca Juniors, na final da Libertadores, e Jhon Arias festejando o tento contra a própria LDU, na Recopa.

A provocação foi feita após a delegação da equipe do Equador desembarcar no Rio de Janeiro para a final internacional usando peças de roupa com a mesma frase, que tem referência às finais da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009, ambas conquistadas pela LDU sobre o Fluminense no Maracanã.

Última parada ?? ? ?? antes de llegar a Río ?? ?? ?? ?Que este sea un viaje lleno de alegría para el equipo y para nuestros hinchas en busca de cumplir el objetivo. #UnidosPorLaVictoria ¡Dale LIGA! ??? pic.twitter.com/buwEKElO0D ? LDU Oficial (@LDU_Oficial) February 27, 2024

Além disso, na manhã da decisão da Recopa, um avião sobrevoou as praias do Rio de Janeiro com uma faixa atrás escrita "Voltei, meu filho".

Com o título conquistado, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. No domingo, às 16h (de Brasília), a equipe de Diniz terá clássico contra o Botafogo, no Maracanã.