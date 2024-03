Ancelotti vê Vini Jr. preparado para jogo com Valencia após caso de racismo

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou nesta sexta-feira sobre o retorno do brasileiro Vinicius Junior ao estádio do Valencia pela primeira vez após caso de racismo na temporada passada. As equipes se enfrentam no sábado, às 17h (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

O treinador italiano foi perguntado se cogitou não convocar o atacante e disse o que espera desse reencontro.

"Não, a ideia é ir jogar uma grande partida de futebol. Por quê? O que os fãs querem é ver um show. Não podemos esquecer o que aconteceu no ano passado e o próprio Valencia fez bem em identificá-los porque o racismo é um crime. Vamos para uma cidade que passou por uma tragédia e queremos jogar o melhor jogo possível e penso que o Valencia pensa o mesmo."

"Nada especial, ele está preparado, como sempre faz. Ele faz o que pode para ser o melhor possível e não tenho mais nada a acrescentar. O Valencia é um bom time e tem jovens muito talentosos."

Na ocasião, Vinicius Junior foi vítima de insultos racistas dos torcedores do Valencia no jogo do Campeonato Espanhol em 21 de maio de 2023, que terminou com a derrota do Real Madrid por 1 a 0 no Mestalla. A repercussão sobre o caso foi mundial e o caso foi parar na justiça.

Além disso, o brasileiro também completará nesta partida 250 jogos com a camisa da equipe merengue. O técnico Ancelotti avaliou sua evolução no clube.

"Acho que desde que ele chegou tenho visto uma progressão constante, com a qualidade que ele tem, capacidade de fazer gols, assistências. Devido a sua humildade, não vejo teto para ele. A sua melhor qualidade é gostar muito de futebol", relatou.