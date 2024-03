Abha e Al Riyadh vencem e tentam se afastar da parte de baixo do Saudita

A briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Saudita continua a todo vapor. Nesta sexta-feira, duas equipes na parte de baixo venceram seus jogos da 22ª rodada e seguem na briga para se manter na elite. As partidas foram realizadas às 11h (horário de Brasília).

O Abha recebeu o Al Tai no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium e venceu por 2 a 0. Essa vitória fez o Abha ultrapassar o adversário da manhã e chegar à 16ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. Agora, os vencedores enfrentarão o Al Ettifaq na próxima rodada e o Al Tai vai receber o lanterna Al Hazem.

Já o Al Riyadh bateu o Al Okhdood por 2 a 1 fora de casa, no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium. Com esse resultado, o Al Riyadh abriu cinco pontos da zona de rebaixamento, encostou no seu adversário e agora ambos somam 23 pontos. Na próxima rodada, o Al Okhdood visita o Al Ittihad e o Al Riyadh recebe o líder Al Hilal.

Brilho polonês

Quem decidiu para o Abha foi um meia que teve boas passagens na Europa e tem 34 anos. Com grande passagem pelo Sevilla, da Espanha, Grzegorz Krychowiak marcou os dois gols da vitória. O primeiro, aos 37 minutos, foi acertando um belo chute depois cruzamento da direita.

O segundo saiu aos três do segundo tempo; o polonês acompanhou o contra-ataque e apareceu livre para finalizar sem goleiro e definir o jogo.

Vitória dos comandados de Odair Hellmann

No outro jogo, o Al Riyadh abriu o placar com Musona aos 46 minutos da primeira etapa. O empate dos mandantes veio já no segundo tempo, aos 29 minutos, quando Saviour Godwin aproveitou o vacilo da defesa e fuzilou para o gol.

Porém, Al Riyadh retomou a frente já no finalzinho Andre Gray, aos 42, para a felicidade do treinador Odial Hellmann, ex-Santos, Fluminense e Internacional.