Vasco amplia contrato de Lucas Piton até o fim de 2028

O Vasco vem buscando manter seus principais jogadores sob contrato. Tanto que os cruzmaltinos ampliaram o vínculo do lateral esquerdo Lucas Piton.

O jogador vem sendo um dos destaques do Vasco desde que chegou. O contrato de Pitón ia até o fim de 2026 e passou para 2028.

Adversário definido! Pela Segunda Fase da Copa do Brasil, o #VascoDaGama vai encarar o Água Santa (SP). A data da partida, com o mando Cruzmaltino, será definida posteriormente.

Dentro de campo, o Vasco foca no duelo contra a Portuguesa, neste domingo, em São Januário. Os cruzmaltinos buscam a classificação para as semifinais do Estadual.