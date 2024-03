Corinthians segue vivo e tenta fugir de prejuízos de eliminação no Paulista

O Corinthians está por um fio, mas ainda tem chances de avançar ao mata-mata do Paulistão. Para evitar os riscos da queda precoce, o clube do Parque São Jorge terá que fazer o dever de casa e secar os rivais do grupo.

Os impactos para o clube

O Corinthians está a quatro pontos da vaga. Atualmente na lanterna, com dez pontos, o time tem que tirar em dois jogos a diferença para Inter de Limeira ou Mirassol (ambos com 14 pontos) para ficar com a segunda vaga do Grupo C. O líder Bragantino, com 18, não pode mais ser ultrapassado pelo Alvinegro Paulista.

Em caso de eliminação, António Oliveira terá uma trégua de 20 a 23 dias sem jogos no calendário. A duração do período depende da data do jogo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Bernardo, que pode ser marcado para o dia 6 ou 13 de março — antes ou depois da última partida da fase de grupos do Paulistão, que será no dia 10 de março. Depois disso, o Corinthians só volta a campo para a a estreia na Sul-Americana, em 3 de abril.

Nesse caso, o técnico terá tempo livre para trabalhar, mas o time pode perder ritmo de jogo. A espécie de "intertemporada" será maior que a pré-temporada que o elenco teve com Mano Menezes, no início de janeiro, quando inclusive os jogadores participaram de jogos-treinos para simular a dinâmica de uma partida oficial.

Yuri Alberto, do Corinthians, lamentando no jogo contra a Ponte Preta, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Já no aspecto financeiro, o possível prejuízo da eliminação é de pelo menos R$ 600 mil, considerando o orçamento do clube para 2024 — que estabeleceu como meta chegar à semifinal do Paulista. A FPF ainda não divulgou a premiação desta edição, mas tomando como base os valores do ano passado, a diferença do bônus do 4º para o do 9º lugar (melhor não-classificado) no Estadual era de R$ 630 mil.

Além disso, o time pode perder uma renda líquida de cerca de R$ 1,4 milhão por jogo na Arena. O mando dos jogos únicos das quartas e da semi são do time com melhor campanha, enquanto a final é disputada em dois jogos.

Outro risco é deixar de encaminhar a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Sem uma das cinco vagas pelo Estadual, restaria ao Corinthians se classificar para o torneio pelos outros meios: ficando entre os primeiros colocados do Brasileirão; ou sendo campeão da Copa do Brasil de 2024 ou da Sul-Americana.

O jejum de títulos também pode pesar — e aumentar para cinco anos. Com uma competição a menos para voltar a levantar um caneco desde o Paulistão de 2019, o clube teria que conquistar Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana para encerrar com a seca neste ano.

Premiação do Paulista de 2023