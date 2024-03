Sem Allianz Parque! FPF altera jogo entre Palmeiras e Botafogo-SP para Arena Barueri

O Palmeiras vai terminar a primeira fase do Campeonato Paulista longe do Allianz Parque, que passa por manutenção no gramado. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) aceitou novo pedido do Verdão e confirmou a partida contra o Botafogo-SP para a Arena Barueri.

Palmeiras x Botafogo-SP se enfrentam no dia 10 de março, em duelo válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

(Foto: Reprodução)

A troca no material do gramado sintético do Allianz começou neste mês, mas o Palmeiras não recebeu nenhum prazo para conclusão da manutenção. O estádio do Verdão está vetado pela FPF para receber jogos do Estadual desde o dia 2 de fevereiro, cinco dias depois do último jogo do Palmeiras lá, contra o Santos, pela terceira rodada do Paulistão. Depois desse duelo, o Verdão decidiu que não jogaria mais no estádio enquanto o gramado não tivesse boas condições para receber jogo.

A data limite para definir onde seria o confronto era esta quinta-feira. O local precisa ser definido com dez dias de antecedência do confronto de acordo com o Regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) e com o Estatuto do Torcedor. Essa, portanto, será a quarta partida do Palmeiras no local desde o início o Paulistão. Lá, nessa temporada, o time tem duas vitórias (Ituano e Mirassol) e um empate (Corinthians).

Antes desse duelo, porém, o Palmeiras tem pela frente o São Paulo. O Choque-Rei, válido pela 11ª rodada do Estadual, acontece neste domingo. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Morumbis. Com 24 pontos, o Verdão é líder do Grupo B e da tabela geral.