Schmidt vai a campo, mas Giuliano segue trabalhando na parte interna em treino do Santos

O Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O elenco se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Na atividade desta manhã, o técnico Fábio Carille voltou a contar com João Schmidt em campo. O volante havia sido preservado do treinamento da última quarta-feira por desgaste.

A tendência, portanto, é que o atleta fique à disposição no final de semana. Contratado para este ano, ele atuou em todas as dez partidas do clube nesta temporada, sendo nove como titular.

Quem também deve pintar entre os relacionados é Cazares. O meia equatoriano está treinando normalmente com o elenco após se recuperar de uma pancada no tornozelo.

Já Giuliano segue fazendo trabalhos individuais na parte interna do CT. O meia não foi ao gramado mais uma vez. O jogador ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está sendo preservado para a fase final do Paulistão.

O técnico Fábio Carille tem dois desfalques certos para enfrentar o Bragantino: Willian Bigode e Otero, que tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Já o lateral direito Hayner, retornando de suspensão, está de volta.

Já classificado à próxima fase, o Santos lidera o Grupo A e a tabela geral do Estadual, com 22 pontos.

O embate com o Massa Bruta está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do torneio. O Peixe retorna às atividades na manhã desta sexta para dar sequência à preparação.