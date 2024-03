Arnaldo diz que São Paulo será mais forte com James contra o Palmeiras

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Fim de Papo que o São Paulo deveria ter James Rodríguez como titular contra o Palmeiras.

'São Paulo fica mais equilibrado com James': "Eu acho o time do São Paulo mais equilibrado com o James do que com os pontas. A minha escalação sem o Calleri (suspenso) seria: Pablo Maio, Michel Araújo e Alisson, um triângulo no meio, Michel Araújo sendo o viabilizador do James; James na frente deles; Lucas e Luciano. Sem Ferreirinha, sem Wellington Rato, sem pontas".

'Não tem como jogar todo mundo': "Com o Calleri, ele entra, sai o Luciano, joga a dupla Lucas e Calleri, Luciano fica no banco, é a minha escalação para colocar não todos, mas a maioria. Como o Flamengo está fazendo, não coloca todos, mas a maioria. Não vai jogar todo mundo, não tem como, o Flamengo está com Bruno Henrique e Gabigol no banco".

'Carpini pode deixar o time mais talentoso com James': "Jogar com os pontas significa menos um ainda, porque Rato e Ferreirinha são duas vagas. Com o James, o Carpini pode acabar encontrando um time que reúna mais jogadores talentosos, além do James, no time titular. Vamos ver se esses 20 minutos do James vão ser consistentes ou apenas um lampejo".

