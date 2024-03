São Paulo entra em acordo com Vitória de Guimarães e fecha contratação do atacante André Silva

O São Paulo fechou nesta quinta-feira a contratação do atacante André Silva. O clube enfim chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, de Portugal, e espera o jogador nos próximos dias para fazer exames e firmar o contrato, que deve ser válido por quatro anos.

Em busca de um centroavante desde o ano passado, o Tricolor deve pagar cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) ao Vitória de Guimarães para contratar o atleta. O montante será pago de maneira parcelada.

O São Paulo enfrentou a concorrência do Vasco, mas contou com o desejo de André Silva de defender o time paulista. Ele será o quinto reforço da equipe, que já trouxe Erick, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha no ano de 2024.

Titular do Vitória de Guimarães, o atleta já soma 13 gols e duas assistências em 28 jogos disputados na temporada. O atacante, que vive a época mais artilheira da sua carreira, quase foi para o Hellas Verona, da Itália, em janeiro, mas o negócio foi desfeito em virtude de um problema na documentação.

Apesar de chegar ao São Paulo, André Silva ainda não ficará à disposição do técnico Thiago Carpini. A equipe planeja inscrever o jogador após o início da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, se o time garantir a classificação. Os clubes classificados à próxima fase podem fazer até quatro alterações na lista original.

Em Portugal, André Silva também atuou pelo Rio Ave e pelo Arouca. Mais novo, ele ainda passou pela categoria sub-20 do Internacional,

Natural de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, ele já era monitorado pelo clube do Morumbis há bastante tempo. Desde o fim do ano passado, a diretoria busca a contratação de um centroavante que venha para ser o reserva imediato de Calleri, titular absoluto da posição.