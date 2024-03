São Paulo: Carpini elogia postura e reestreia 'muito satisfatória' de James

O São Paulo venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 e o protagonista da noite foi o colombiano James Rodríguez, que reestreou após quase sair, marcou um gol e deu uma assistência. Carpini comemorou o retorno.

Tecnicamente indiscutível. "Opção dele era não ficar no clube. Fora do contexto as pessoas pedem muito pra 'por o James'. A gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, são coisas internas. A partir do momento que tem essa virada de chave, ele se sente feliz e importante dentro do processo e volta a fazer parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível".

Tendência de crescimento. "Chega em um estágio físico diferente, isso não é tão bom e compromete também a parte técnica. Isso vai ser gradativo na parte física e ele vai entregar cada vez mais na parte técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos. Conseguiu participar um pouco da partida de hoje mesmo tendo perdido parte da preparação e pré-temporada. Importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória"

James ajudando dentro e fora de campo. "Temos processos dentro do clube, jogadores com dez, 11 partidas na temporada. James estreou hoje com 20 minutos muito bem. Tudo é um processo e ele sabe disso. Se dispôs a ajudar dentro e fora de campo, esse foi um dos tópicos da nossa conversa. Estou muito feliz com o retorno dele"

Confira a íntegra da entrevista coletiva de Thiago Carpini

James

"Uma reestreia em um momento que partiu dele, como da mesma maneira lá atrás partiu dele por questões pessoais que não competem a nós. Opção dele era não ficar no clube. Fora do contexto as pessoas pedem muito pra 'por o James'. A gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, são coisas internas. A partir do momento que tem essa virada de chave, ele se sente feliz e importante dentro do processo e volta a fazer parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Chega em um estágio físico diferente, isso não é tão bom e compromete também a parte técnica. Isso vai ser gradativo na parte física e ele vai entregar cada vez mais na parte técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos e vamos trabalhar isso. Perdeu um período de preparação considerável por causa de toda essa situação, mas ganhamos uma boa opção e vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela. Temos processos dentro do clube, jogadores com dez, 11 partidas na temporada. James estreou hoje com 20 minutos muito bem. Tudo é um processo e ele sabe disso. Se dispôs a ajudar dentro e fora de campo, esse foi um dos tópicos da nossa conversa. Estou muito feliz com o retorno dele, com a entrada do Luciano que ficou fora dos dois últimos jogos por opção minha e entrou e foi o Luciano que se espera de muita qualidade técnica, finalização e competitividade.

Ele foi reintegrado de maneira efetiva para fazer parte do grupo que vai disputar o Paulistão e toda a temporada. Da mesma maneira quando pediu que deixasse o clube, nunca foi afastado, sempre participou de todos os processos. Que bom que essa decisão foi revista. Nesse período, ele trabalhou, treinou, buscou estar o mais próximo possível do ideal, mesmo não estando tão inserido no contexto do grupo. Conseguiu participar um pouco da partida de hoje mesmo tendo perdido parte da preparação e pré-temporada. Importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória. Sabemos de toda a capacidade."

Calleri fora do clássico

Foi uma perda grande, mas eu procuro não lamentar. Alguém vai ter oportunidade. Ainda não sei o que vamos fazer, vamos pensar. Conhecemos bem o adversário e eles também nos conhecem. Constantemente estamos nos enfrentando. Aproveitar um pouco essa vitória e a partir de amanhã viramos a página para pensar no adversário.

Ferreira

Claro que essa questão da ausência de vitórias incomoda. Isso traz um peso excessivo para o atleta. Falo muito do ser humano e ser atleta. A gente cobra muito, quer muito, e já tem uma pressão muito grande por si só. Quando não acontece, a gente aumenta esse peso ao invés de dividir o fardo. Fato que gera uma ansiedade em fazer o gol, em vencer, e essa ansiedade atrapalha nos momentos cruciais onde se definem partidas. Ansiedade demais atrapalha, de menos também. Procurei passar tranquilidade, estávamos no caminho para voltar a vencer. O momento que saiu o gol foi muito positivo, fazer o gol e ir para o intervalo para reorganizar algumas coisas, pensar na mexidas para o segundo tempo. A vitória de hoje foi coletiva e, dentro do coletiva, nossas capacidades individuais.

Volta de lesionados

Criamos alternativas. Tendo todos à disposição, isso facilita. Não tendo, também não é ruim porque rodamos o elenco e podemos conhecer outras possibilidades. Quando fazemos isso e o resultado não acontece sempre é muito questionado. Mas tenho minhas convicções e isso não abro mão. Não sou dono da verdade. Trabalho em cima do que acredito independentemente do resultado. Não vou mudar minhas ideias, vou melhorar e evoluir.

Gol de Ferreira

Ferreira a ansiedade estava atrapalhando um pouco. Quando o atleta chega no clube com um contexto pessoal, tem toda uma adaptação. Demorou um pouco para entrar no processo. Vem fazendo bons jogos em sequência, o gol tira a responsabilidade e o gol é que esperamos dele. Foi um dos motivos de estar aqui no São Paulo. Precisamos ajustar e temos trabalhado o momento do drible. Não é o tempo todo, depende do setor, do momento que a bola roda. Isso tem ajudado a acalmar um pouco essa ansiedade. Em transição, não é hora de carregar demais. Vamos trabalhar os pontos positivos dele desse 1 pra 1, mas é equilibrar esse momento. Quero que ele seja o cara que mais dribla nos jogos, mas é equilibrar esse momento.

Trabalho no São Paulo

A gente vem se organizando. Herdamos um bom trabalho e dentro desse trabalho vamos colocando algumas ideias. Potencializando coisas boas e ajustando situações que pensamos diferente. O mais importante é a aceitação dos atletas, o tempo é relativo. Em um calendário como nós temos, em que treinamos 20 minutos antes de cada jogo, é difícil trabalhar aspectos técnicos, individuais e coletivos, somente em vídeo. Mesmo com toda essa dificuldade de calendário, o entendimento tem sido o melhor, algumas mudanças são nítidas e é um período já considerável. O que acompanha a aceitação são os resultados. Tínhamos quatro jogos sem vitória, agora temos três jogos de invencibilidade, viramos a chave, mas isso não representa nada. Início foi muito importante, estrear com vitória, quebrar tabu. Temos um respaldo de pessoas que pensam o futebol a médio e longo prazo e entendem o processo. Futebol precisa de continuidade, paciência, entendimento e, claro, o resultado ajuda a dar tranquilidade e potencializar conceitos novos.

Luciano

Sequência dele vai ser constante. É um cara sempre muito participativo. Se não me engano, foi o vice-artilheiro do São Paulo na temporada passada. Poder de decisão, identificação com o clube. Bacana ver um cara como ele com essa história construída no São Paulo. Por opção minha, não iniciou os dois últimos. Ajuda muito no dia a dia, entrou e fez o que se espera do Luciano. Nosso elenco está de parabéns e ressaltar como nos sentimos em casa em Brasília, torcedor nos recebeu, fez a festa e fez a diferença com o estádio lotado. Quando os elos estão fortes, o São Paulo é muito forte. Nos momentos de dificuldade e turbulência, precisamos estar cada vez mais fortes e juntos.

Jogo de hoje

Não é porque vencemos hoje que não tivemos erros e pontos a serem melhorados. Da mesma maneira no período sem vitórias. Fizemos um jogo contra o Santos que fomos melhores, tomamos empate contra o Red Bull no último minuto que é do futebol, e contra o Guarani as bolas não entraram. Hoje entraram. Avalio em cima da performance.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.