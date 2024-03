São Paulo aguarda trâmites legais na Prefeitura para inaugurar nova fachada do Morumbis; veja fotos

O São Paulo está perto de inaugurar a nova fachada do Estádio do Morumbis. Nesta quinta-feira, em uma entrevista coletiva para oficializar o acordo de naming rights com a Mondelez, o diretor de marketing da equipe, Eduardo Toni, explicou o que falta para o clube mudar o letreiro.

De acordo com o dirigente, a fachada está bem adiantada, mas ainda não pode ser revelada por "trâmites legais" que estão sendo resolvidos na Prefeitura de São Paulo. O novo letreiro está tampado com alguns tapumes no estádio.

Nova fachada do Morumbis está praticamente pronta, mas ainda está tampada por tapumes

"A gente está fazendo todos os processos legais, esse letreiro envolve uma série de questões. E estamos fazendo todos os trâmites para que esse letreiro seja revelado quanto antes. A estrutura está bem adiantada, mas queremos esperar mais algumas semanas para ter essa formalização e inaugurar", explicou Toni.

Apesar de ainda não disponibilizar a nova fachada, a Mondelez reproduziu uma réplica um pouco menor para que os torcedores possam visualizá-lo (veja na imagem abaixo).

Novo letreiro que será colocado no Morumbis

Já o letreiro antigo, que carregava "São Paulo Futebol Clube - Estádio Cícero Pompeu de Toledo", será leiloado. Toda a quantia arrecadada será revertida para o Fundo Social de São Paulo.

Entretanto, as letras de Cícero Pompeu de Toledo serão armazenadas no museu do clube e não ficarão disponíveis no leilão. Toni revelou que o Tricolor prepara uma estátua de Cícero no Morumbis como nova maneira de homenagear o ícone do clube.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o acordo com a Mondelez renderá R$ 25 milhões ao São Paulo, em parceria válida por três anos. Além de patentear a marca de chocolate Bis, a empresa é dona de outros produtos alimentícios, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.