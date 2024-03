Por que o Flamengo lidera a briga por paralisação na Copa América

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo encampou a briga contra o calendário de 2024. O principal motivo é que o clube deve ser um dos mais prejudicados com as nove rodadas do Brasileirão no meio da Copa América. O UOL mostra por que o Rubro-Negro lidera esse debate.

O que aconteceu

A ideia surgiu com o Fla. Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo, São Paulo e Vasco assinaram o ofício logo de cara. Internacional, Criciúma e Corinthians se juntaram ao grupo.

O clube pede que o futebol brasileiro pare durante a Copa América. São nove rodadas do Campeonato Brasileiro previstas para esse período, mas o Fla já projeta até 11 jogos com desfalques por conta da Data Fifa colada ao torneio.

O Flamengo espera que todos ou quase todos os clubes da Série A concordem com o plano. Mesmo assim, também entende que alguns podem não querer porque vão se beneficiar de times mais enfraquecidos no campeonato.

A proposta envolve remanejar jogos. São eles: as oitavas e quartas da Copa do Brasil para antes ou depois da Copa América e colocar quatro rodadas do Brasileiro nessas datas. Além disso, reduzir o intervalo entre as partidas. Entenda melhor aqui.

O que motiva o Flamengo

A motivação maior do Flamengo é evitar perder atletas importantes. Varela, Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta são nomes que sempre aparecem nas convocações. Matias Viña, hoje reserva, também. Mas o clube vive a expectativa por convocados na seleção brasileira.

Isso influencia também na busca por reforços. O Fla entende ser prejudicado na hora de contratar por saber que vai perder o atleta em algum momento. Além disso, não busca reposições só pensando na Copa América porque o jogador ficaria o resto do ano sem espaço.

O clube frequentemente fala em isonomia. Sem alguns dos principais atletas, o campeonato perderia o princípio de que todos estão sob disputa nas mesmas condições. No passado, o Fla teve solicitações rejeitadas sob o argumento de não prejudicar terceiros. A diretoria aproveitou várias oportunidades neste mês para falar sobre o assunto.

É um tema que nos preocupa muito, tema que, do ponto de vista do clube, a gente acha que pode remediar um pouco, mas é um problema sem solução. Se o Flamengo tivesse orçamento infinito, ainda seria um problema de dificílima solução. Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário, foram feitas algumas propostas com outros clubes para que se possa valorizar o campeonato mais competitivo do mundo Bruno Spindel

O Flamengo entende que a mudança é de interesse das detentoras de direitos. A CBF quer ouvir a TV Globo sobre as alterações da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas o clube acredita que o produto enfraquecido é pior para quem paga.

As Datas Fifas também costumam representar problemas físicos para o Flamengo. Nos bastidores, o clube faz o seguinte paralelo: quando jogador já é "fixo" na seleção, ele treina normalmente e vai jogar. Quando corre o risco de ficar fora ou é reserva, se esforça muito mais para conquistar espaço. Desta forma, chega ao clube bem desgastado. Isso se soma às longas viagens e maratona de partidas.

