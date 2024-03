Paul Pogba é suspenso por quatro anos do futebol por doping

Nesta quinta-feira, o Tribunal Antidoping da Itália anunciou que o francês Paul Pogba está suspenso do futebol por quatro anos. O meia da Juventus testou positivo para testosterona sintética em agosto do ano passado.

O meia já estava suspenso preventivamente desde setembro de 2023 e agora terá que cumprir sua pena até o dia 10 de setembro de 2027.

Pogba testou positivo para a substância depois da partida entre Juventus e Udinese na 1ª rodada do Campeonato Italiano, no dia 20 de agosto. O francês nem chegou a entrar em campo na ocasião, mas foi selecionado para fazer o exame depois do jogo.

O jogador de 30 anos disputou apenas duas partidas na temporada e somou pouco mais de 50 minutos em campo no total.

O meia tem contrato com a Juventus até o junho de 2026. O clube italiano estuda rescindir o contrato com o atleta. A possibilidade de Pogba encerrar sua carreira também não está descartada de acordo com a imprensa italiana. O francês já sofria com inúmeras lesões nos últimos anos.

Além do clube italiano, Pogba teve passagem pelo Manchester United e foi campeão do mundo com a seleção francesa em 2018.