Palmeiras tem folga após vitória sobre a Portuguesa e inicia preparação para Choque-Rei na sexta-feira

O Palmeiras terá a quinta-feira de folga após vencer a Portuguesa, por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, em rodada atrasada válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Flaco López e Gabriel Menino anotaram os gols alviverdes.

Dessa forma, o Verdão se reapresenta na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol para dar início à preparação para o duelo contra o São Paulo. O clássico acontece no domingo, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 11ª rodada da primeira rase do Estadual.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito), o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) e o lateral direito Mayke (transição física).

Com 24 pontos, o Palmeiras segue como único invicto da competição, com sete vitórias e três empates. Já classificada desde a décima rodada, a equipe comandada por Abel garantiu o primeiro lugar no Grupo B e aguarda seu adversário das quartas, que pode ser Água Santa ou Ponte Preta.

Este será o reencontro das equipes após a decisão da Supercopa do Brasil, que aconteceu no início do mês. Na ocasião, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis e ficou com o título, no Estádio do Mineirão.