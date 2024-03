Palmeiras lança nova linha de treino e de viagem para a temporada 2024

O Palmeiras realizou na manhã desta quinta-feira (29) o lançamento de sua nova linha de treino e viagem para a temporada 2024. Através da Puma, patrocinadora de material esportivo, foram apresentados mais de 25 novos itens.

Entre as novidades aparecem camisetas, camisas polo, jaquetas, moletons, shorts, calças, entre outros. Os produtos vão seguir os padrões dos principais times patrocinados pela Puma, com destaque para o retorno do verde na linha de viagem.

O torcedor que já quiser adquirir os uniformes pode acessar a loja Palmeiras Store ou a página oficial da Puma. O preço inicial dos produtos é de R$ 229,90.