Lewis Hamilton lidera segundo treino livre do GP de Bahrein de Fórmula 1

Nesta quinta-feira, ocorreu o segundo treino livre do GP de Bahrein da Fórmula 1, com Lewis Hamilton, da Mercedes, liderando, com um tempo de 1m30s374.

Na segunda colocação, aparece George Russell, parceiro do heptacampeão, e na terceira Fernando Alonso, da Aston Martin.

Piastri, da McLaren, e Sainz, da Ferrari, fecham os cinco primeiros cinco colocados. Companheiro de escuderia do espanhol, Leclerc ficou em nono lugar.

Por fim, o atual tricampeão, Max Verstappen, da Red Bull, ficou na sexta colocação. Após terminar na ponta do primeiro treino livre, Daniel Ricciardo, da RB, caiu para a 12ª posição.

Agora, os pilotos retornam ao local na sexta-feira às 9h30 (de Brasília) para o terceiro treino livre. No sábado, acontece a corrida, às 12h.