James Rodríguez celebra retorno com gol e assistência: 'Foi uma noite boa'

James Rodríguez foi o nome da vitória do São Paulo sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, nesta quarta-feira (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Paulista. Em seu retorno ao time, o colombiano marcou um gol e deu uma assistência, sendo decisivo para o Tricolor voltar a conquistar um resultado positivo na temporada.

Esse foi o primeiro jogo de James Rodríguez no ano. O meia, que chegou a ter um pé fora do Morumbi pela falta de oportunidades, voltou atrás, decidiu permanecer no São Paulo e foi premiado com uma oportunidade nesta quarta-feira, fazendo valer o voto de confiança do técnico Thiago Carpini.

"Foi uma noite boa, fiquei feliz por ter ajudado. O time fez um jogo muito bom, mas fiquei feliz pela vitória e pelo jogo que a gente fez também", disse James Rodríguez.

Substituindo Lucas Moura no segundo tempo, James deu assistência para Luciano marcar o segundo gol do São Paulo na partida. Posteriormente, o colombiano aproveitou o rebote da linda jogada do camisa 10, que saiu driblando a linha de defesa adversária inteira, para balançar as redes.

Mesmo com a falta de ritmo de jogo, uma vez que até então vinha se limitando aos treinamentos no CT da Barra Funda, James Rodríguez provou que pode ser muito útil ao São Paulo neste ano, sobretudo quando ganhar uma sequência da comissão técnica. Depois de um início de trajetória nada animador no Tricolor, o colombiano espera escrever uma história diferente em 2024.

"Acredito que a gente pode melhorar muito também, a gente vai por um bom caminho. Hoje foi uma vitória boa. Espero que possamos continuar em um bom caminho", completou.

