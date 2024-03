F1: horário, detalhes e onde assistir aos treinos livres do GP do Bahrein

A Fórmula 1 recebe sua 1ª etapa da temporada 2024 com o GP do Bahrein, que começa hoje e termina com a corrida no sábado (2).

Os primeiros dois treinos livres estão programados para hoje: o primeiro, às 8h30, e o segundo, às 12h — ambos no horário de Brasília.

As sessões serão exibidas nas plataformas da Band: BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band.

Max Verstappen (Red Bull) surge como o grande favorito ao título depois de dominar o campeonato do ano passado e de fazer uma ótima pré-temporada.

