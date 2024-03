Fórmula 1 volta com recorde: veja pilotos do grid, calendário e favoritos

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começa com os treinos livres do GP do Bahrein, realizados na manhã de hoje. O ano terá recorde: serão 24 corridas, o maior calendário de toda a história. Veja um raio-X do novo ano.

Qual o grid completo (pilotos e equipes)?

Max Verstappen (Red Bull)

Sergio Perez (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Logan Sargeant (Williams)

Daniel Ricciardo (RB)

Yuki Tsunoda (RB)

Valtteri Bottas (Kick Sauber)

Ghanyu Zhou (Kick Sauber)

Kevin Magnussen (Haas)

Nico Hulkenberg (Haas)

Qual é o calendário?

GP do Bahrein: 29/02 a 02/03

GP da Arábia Saudita: 07/03 a 09/03

GP da Austrália: 22/03 a 24/03

GP do Japão: 05/04 a 07/04

GP da China: 19/04 a 21/04

GP de Miami: 03/05 a 05/05

GP da Emilia-Romagna: 17/05 a 19/05

GP de Mônaco: 24/05 a 26/05

GP do Canadá: 07/06 a 09/06

GP da Espanha: 21/06 a 23/06

GP da Áustria: 28/06 a 30/06

GP da Inglaterra: 05/07 a 07/07

GP da Hungria: 19/07 a 21/07

GP da Bélgica: 26/07 a 28/07

GP da Holanda: 23/08 a 25/08

GP da Itália: 30/08 a 01/09

GP do Azerbaijão: 13/09 a 15/09

GP de Singapura: 20/09 a 22/09

GP dos EUA: 18/10 a 20/10

GP do México: 25/10 a 27/10

GP de São Paulo: 01/11 a 03/11

GP de Las Vegas: 21/11 a 23/11

GP do Qatar: 29/11 a 01/12

GP de Abu Dhabi: 06/12 a 08/12

Para ficar de olho

Max Verstappen. O tricampeão mundial sobrou nos testes de pré-temporada e tem o carro mais forte entre as dez equipes do grid. É favoritaço ao tetra.

Charles Leclerc. O monegasco é o principal concorrente do número 1 da Red Bull e chegou a liderar um dia de testes antes de a temporada começar.

Lewis Hamilton. É o último ano do britânico na Mercedes, já que ele escolheu correr pela Ferrari em 2025. As provas, portanto, podem servir como inspiração.

Sergio Pérez, Carlos Sainz e George Russell correm por fora. Os pilotos de Red Bull, Ferrari e Mercedes, respectivamente, iniciam a temporada com menos holofotes em relação aos companheiros de equipe.