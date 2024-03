Flaco López tira calção no gramado e entrega para torcedor; veja

O atacante Flaco López, do Palmeiras, decidiu presentear um torcedor de um jeito diferente após a vitória sobre a Portuguesa, ontem (28), no Canindé. Em vez de entregar a camiseta, o argentino entregou o calção.

O que aconteceu

Sem calção mas com chuteiras. Flaco havia acabado de conceder entrevista à TNT quando ouviu o pedido da arquibancada. Ainda de camisa, meião e chuteiras, o jogador desamarrou o calção e arremessou em direção à arquibancada.

Bermuda térmica por baixo do calção. Flaco não ficou de cueca no meio do gramado do Canindé. O jogador deixou à mostra a bermuda térmica, exatamente da mesma cor que o calção verde-limão do Palmeiras.

Flaco López é o artilheiro do Campeonato Paulista. Com o gol marcado na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, o atacante chegou a sete na competição, em nove jogos. Ele divide o topo da artilharia com Dellatorre, do Mirassol.