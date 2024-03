Fã de Pituca, garoto em tratamento de câncer assiste treino do Santos e ganha presentes

Nesta quinta-feira, o treino do Santos contou com uma presença especial. O jovem Thayllor Jacob Garcia, morador do bairro Jardim São Manoel, uma comunidade carente de Santos, foi convidado para acompanhar a atividade liderada pelo técnico Fábio Carille no CT Rei Pelé

O menino de 11 anos, que faz tratamento contra um câncer, é fanático pelo Peixe e não conseguiu esconder tanta alegria por ver bem de perto os atletas. O jovem também foi presenteado com produtos licenciados do clube.

"Adorei acompanhar o treino. Gosto de todos os jogadores, mas sou fã do Pituca. Tirei muitas fotos e a camisa que ganhei está com todos os autógrafos. Não tem nem mais espaço. E ainda ganhei a luva do João Paulo", disse Thayllor.

O garoto ainda foi convidado para entrar em campo com os jogadores, na partida contra a Inter de Limeira, no dia 10 de março, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Antes de pensar nesse compromisso, no entanto, o Santos foca as suas atenções no Red Bull Bragantino. O Alvinegro Praiano encara o Massa Bruta neste domingo, às 18 horas, no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Estadual.

O Santos já está classificado para as quartas de final do torneio e lidera o Grupo A, com 22 pontos.