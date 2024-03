Daiane dos Santos e Gustavo Kuerten são escolhidos para integrar Hall da Fama do COB

O Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá mais quatro nomes do esporte nacional. Afrânio Costa (tiro esportivo), Daiane dos Santos (ginástica), Edinanci Silva (judô) e Gustavo Kuerten (tênis) foram escolhidos para integrar a turma de 2024, após reunião da Comissão Avaliadora, realizada nesta terça-feira.

"É sempre uma satisfação para nós reverenciarmos quem marcou e fez história no esporte olímpico brasileiro. Todos os quatro nomes escolhidos pela Comissão representam um legado de atletas que encheram o país de conquistas, inspiraram uma geração e agora ficarão eternizados na memória do Movimento Olímpico nacional", disse Paulo Wanderley, presidente do COB.

Eles ajudaram a construir a história olímpica do nosso país e deixaram um incrível legado. Verdadeiros heróis, que merecem todas as honrarias e celebrações. Com vocês, os novos membros do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil!

Lançado em 2018, o Hall da Fama do COB já homenageou 35 personalidades do esporte nacional. Os quatro novos membros serão agraciados em uma cerimônia especial, ainda sem data definida, na qual deixarão seus pés ou mãos eternizadas em moldes que serão exibidos em uma futura exposição no Centro de Treinamento do COB.

No caso de Afrânio Costa, que faleceu em 1979, um familiar receberá a homenagem. Toda a vida e a obra dos homenageados estarão disponíveis na página do Hall da Fama digital, no site oficial do COB. O espaço contempla biografia completa, vídeos, fotos, páginas de jornal com seus feitos e um espaço para que os fãs deixem recados.