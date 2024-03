Como Copa América transforma Paulista em laboratório para Abel no Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, ontem (28), por 2 a 0, foi o décimo jogo da equipe alviverde no Campeonato Paulista, e o décimo jogo com uma escalação diferente. Abel Ferreira explicou que a Copa América é um dos principais motivos de ele mexer tanto em sua equipe titular.

O que aconteceu

Em busca de "soluções internas". Abel Ferreira avaliou que, como perderá muitos jogadores, que servirão suas respectivas seleções na Copa América, precisa encontrar alternativas para suprir as ausências desde já.

Palmeiras pode perder meio time durante a Copa América. Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez (Uruguai), Richard Ríos (Colômbia), e Endrick e Raphael Veiga (Brasil) têm sido lembrados nas últimas convocações de suas seleções e, caso sejam chamados para a principal competição do continente, podem desfalcar o clube por até nove rodadas.

Temos de pensar em alguns aspectos. Primeiro, queremos ver todos os jogadores atuando e prepará-los. Temos que arrumar soluções internamente, porque temos Copa América e, vários jogadores, pelo bom trabalho que fazem, vão servir suas seleções. Segundo, tem o calendário apertado

Abel Ferreira

Elogios aos meio-campistas. O treinador exaltou os seus meio-campistas, dizendo que tem tido "boas dores de cabeça" para escalar o time por conta da competitividade dos atletas da posição.

Segundo gol contra a Lusa "fabricado" por dupla reserva. Exemplificando a disputa por posição no meio, Abel elogiou Gabriel Menino e Richard Ríos por mudarem a dinâmica do jogo e construírem a jogada do segundo gol (o primeiro marcou e o segundo deu assistência) contra a Portuguesa.