"Casemiro é fantástico", define Erik ten Hag, técnico do Manchester United

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, não economizou elogios para a importância do volante Casemiro para o elenco. O brasileiro foi o herói da classificação do time para as quartas de final da Copa da Inglaterra na vitória desta quarta-feira por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Casemiro marcou o gol do triunfo aos 44 minutos da etapa complementar. "É um exemplo de liderança e é um jogador de futebol fantástico", destacou o treinador. " Ele marcou mais gols do que nunca em toda a sua carreira, pelo United, então é ótimo ter um jogador como Casemiro no elenco e na equipe", emendou Erik ten Hag.

A temporada reservou problemas físicos para Casemiro, que perdeu uma série de jogos no fim de 2023 e começo de 2024. Erik ten Hag reconhece que o brasileiro fez falta à equipe.

"Você vê o quanto ele é importante para nós quando não está, como em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Sentimos muita falta dele porque ele define a estrutura da equipe. Sua liderança nos faz jogar melhor. Além disso, a qualidade que ele tem com a bola, é claro", exaltou o comandante do United.