Carpini comenta retorno de James Rodríguez, decisivo em Brasília: "Que bom que a decisão foi revista"

O técnico Thiago Carpini saiu bastante satisfeito com a atuação de sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em Brasília, pelo Campeonato Paulista, mas, principalmente, com o desempenho de James Rodríguez, que fez sua estreia com a camisa do São Paulo em 2024.

Depois de chegar a ter um pé fora do Morumbi pela falta de oportunidades na equipe, James Rodríguez voltou atrás e decidiu permanecer no Tricolor. Com isso, ele acabou sendo relacionado pela primeira vez neste ano e retribuiu o voto de confiança com um gol e uma assistência, tendo participação direta na quebra do jejum de quatro jogos sem vitória do São Paulo na temporada.

"Ele nunca foi afastado. sempre participou de todos os processos. Ele tinha uma decisão baseada em alguma ideia. Que bom que essa decisão foi revista. Mas, ele sempre foi um cara que respeitou os processos, procurou estar mais próximo do ideal, mesmo não estando tão inserido no contexto do grupo. Até por isso conseguiu participar da partida de hoje, mesmo tendo perdido um pouco dessa preparação, mesmo com toda essa indefinição", disse Thiago Carpini.

É claro que ainda falta ritmo de jogo para James Rodríguez, uma vez que ele vinha se limitando a treinos no CT da Barra Funda enquanto seus companheiros iniciaram a temporada a todo vapor, decidindo, inclusive, um título contra um dos principais times do continente. Mas, após a vitória sobre a Inter de Limeira, o colombiano deu indícios de que pode, sim, ajudar o São Paulo em um ano tão importante, no qual o clube volta à disputa da Libertadores.

"A gente sabe da capacidade não só dele, mas de todo o coletivo. Por ser um caso específico de uma estreia, ou reestreia, vale destacar que foi um cara importante, decisivo. À medida que for retomando sua melhor condição física, ele tem muito a oferecer para esse grupo do São Paulo", completou Carpini.

Depois de sofrer seis gols nos últimos quatro jogos e amargar a incômoda sequência sem um resultado positivo, o São Paulo agora respira aliviado. O time voltou à liderança do Grupo D do Paulistão, somando os mesmos 18 pontos do Novorizontino, mas levando a melhor no saldo de gols. Os comandados de Carpini dependem apenas de sei para confirmar a classificação às quartas de final como primeiro colocado da chave, resta saber se esse posto será mantido até o fim da primeira fase.

"Em relação ao período de falta de resultados, claro que incomoda, nós, enquanto comissão técnica, o clube, o torcedor e, principalmente, os atletas, merecíamos resultados melhores, mas não aconteceu. Isso talvez nos fortaleça ainda mais, mostre um caminho a ser retomado. Mostra que em algum momento talvez deixamos de fazer alguma coisa. Voltamos um pouquinho na nossa essência de ser um coletivo muito forte, ter uma competitividade muito nítida. Falamos hoje muito do 100%. 100% todo mundo dá, mas, às vezes, não é suficiente, precisa um pouco mais", concluiu Carpini.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se vencer, dependendo da combinação de resultados, o Tricolor pode confirmar sua presença no mata-mata do Estadual.