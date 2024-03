Brasil disputa o Mundial Indoor de Glasgow com 20 atletas

Com uma delegação de 20 atletas - 11 no feminino e nove no masculino -, o Brasil disputa de sexta-feira (1) a domingo (3), o Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, na Emirates Arena, em Glasgow, na Escócia. A competição, do calendário oficial da World Athletics, reunirá 651 atletas de 133 países.

A primeira etapa, que começa às 7h05 (de Brasília), reunirá dez brasileiros. Um dos destaques é o catarinense Darlan Romani, atual campeão mundial indoor do arremesso de peso, título conquistado em Belgrado, na Sérvia, em 2022. A prova será final direta, a partir das 17h20 (de Brasília).

"Estou treinando bem e torço para conseguir um bom desempenho", disse o atleta de 32 anos.

"Abrimos a temporada com bom resultado, vendo que a preparação está indo bem e saindo conforme o planejado", completou.

Recordista sul-americano em pista coberta, com 22,53 m, Darlan terá adversários fortes, como o bicampeão olímpico e bicampeão mundial Ryan Crouser, dos Estados Unidos, e o campeão mundial de Londres-2017 Tom Walsh, da Nova Zelândia. O arremesso do peso terá a participação de 17 atletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Outros brasileiros na etapa são Tiffani Marinho, Tabata Vitorino de Carvalho, Lucas Carvalho e Lucas Vilar nas eliminatórias dos 400 m; Flávia Maria de Lima, Jaqueline Weberl e Eduardo Moreira nas eliminatórias dos 800 m; e de Felipe Bardi e Erik Cardoso nas semifinais dos 60 m.

Além da final do arremesso de peso, com Darlan, está prevista a briga por medalhas nos 60 m masculino, a partir das 18h45 (de Brasília). A participação dos brasileiros depende de classificação nas eliminatórias e semifinais.

"Espero um bom resultado, independentemente da marca. Tenho meu objetivo pessoal de ir bem, fazer o melhor possível e dar alegrias ao povo do Brasil", comentou Felipe Bardi, recordista brasileiro dos 100 m, com 9.96 (1.0).

Nesta quinta-feira, os atletas fizeram o reconhecimento da moderna arena de competição e treinaram no Centro Scotstoun.

Confira todos os 20 atletas brasileiros

Equipe Feminina

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 60 m

Vitória Cristina Rosa (Pinheiros-SP) - 60 m

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400 m

Tabata Vitorino de Carvalho (IABC/FMEBC-SC) - 400 m

Flávia Maria de Lima (FECAM/ASSERCAM-PR) - 800 m

Jaqueline Weber (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 800 m e 1.500 m

Ketiley Batista (ASPMP-SP) - 60 m com barreiras

Caroline de Melo Tomaz (UCA-SC) - 60 m com barreiras

Lissandra Maysa Campos (IVL-MT) - salto em distância

Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Equipe Masculina

Felipe Bardi (SESI-SP) - 60 m

Erik Cardoso (SESI-SP) - 60 m

Lucas Carvalho (Pinheiros-SP) - 400 m

Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 400 m

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m

Rafael Pereira (AABLU-SC) - 60 m com barreiras

Eduardo de Deus (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 60 m com barreiras

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso