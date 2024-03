Barcelona e Nike podem encerrar parceria de 25 anos

Segundo o jornal espanhol Sport, a parceria que existe desde 1998 anos entre o Barcelona e a fornecedora de materiais esportivos Nike pode estar perto de seu final. Apesar da recente renovação até 2028, que rende aos cofres do Barça cerca de 85 milhões de euros (456,23 milhões de reais na cotação atual) por temporada, o presidente do clube, Joan Laporta, defende que o valor pago está longe do ideal.

Uma alternativa possível para os catalães seria a Puma, que tem mostrando grande interesse em substituir a Nike. A marca alemã já terá oficializado uma oferta que gira em torno dos 155 milhões de euros (832,81 milhões de reais na cotação atual).

Joan Laporta, em entrevista cedida à radio catalã RAC1, repercutiu a possibilidade da equipe ter a sua marca própria, a partir da próxima temporada (24/25). Em parceria com alguma multinacional para a distribuição, os materiais seriam feitos pela BLM, que já fabrica todas as roupas não desportivas do clube.

O jornal ressalta que, se não houver melhora na relação entre as partes, o Barcelona tentará romper o relacionamento com a Nike por meio de rescisão amigável. Caso não haja acordo, o clube poderá avançar com um processo judicial para a quebra do contrato.

O próximo compromisso do time será, no domingo, contra o Athletic Bilbao, no San Mamés, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.