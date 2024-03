Auxiliar Fabio Matias exorciza 2023 após goleada do Botafogo pela Libertadores

A goleada sobre o Aurora-BOL, nesta quarta-feira, classificou o Botafogo para a terceira fase da Libertadores. Além do resultado, a boa atuação da equipe parece ter acabado com as conversas sobre a temporada passada.

O auxiliar Fabio Matias destacou que os alvinegros "viraram a página" da última temporada. "Tem muita gente remanescente do ano passado? Tem, mas tem muita gente nova também. Então acho que se a gente colocar sempre isso à frente, sempre isso como justificativa... Esse período já passou. Não é nem de agora, passou desde o dia sete de janeiro de 2024, quando iniciamos uma nova temporada. Então desde aquele dia até agora, acho que a gente tem que colocar um ponto final em relação a isso. Já foi, já passou o ponto final e vida que segue".

O comandante destacou que pregou postura ofensiva desde o início. "A ideia do jogo era ser uma equipe agressiva, que pressionasse o adversário, que o adversário sentisse nosso peso dentro de casa. Nós vendemos a ideia e os jogadores compraram. Com o peso da torcida isso geraria algo muito forte".

O Botafogo terá pela frente o Bragantino na terceira fase da Libertadores. As duas equipes vão disputar uma vaga na fase de grupos da competição.

O Glorioso volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Fluminense pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa vencer e torcer contra o Vasco para poder se classificar para as semifinais do Estadual.