Atlético de Madrid sofre com irmãos Williams e é eliminado pelo Bilbao na semi da Copa do Rei

O Atlético de Madrid se despediu nesta quinta-feira da Copa do Rei. A equipe da capital viu os irmãos Iñaki e Nico Willians, que marcaram um gol cada, conduzirem a excelente vitória do Athletic Bilbao por 3 a 0, no estádio San Mamés, pela partida de volta da semifinal do torneio. Guruzeta anotou o outro tento dos donos da casa, que venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Com a eliminação, o Atlético de Madrid viu chegar ao fim o sonho do 11º título do torneio. Os comandados de Diego Simeone focam agora na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, únicas competições que ainda disputa.

Segundo maior campeão da história da Copa do Rei, com 23 títulos, o Athletic Bilbao volta à decisão do torneio depois de três anos e vai encarar o Mallorca. A equipe busca finalmente acabar com o retrospecto ruim das últimas finais que disputou. O time basco perdeu todas as seis decisões da competição e não levanta a taça desde 1984.

Ambas as equipes voltam a campo neste domingo, em jogos válidos pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid encara o Real Betis, enquanto o Athletic Bilbao enfrenta o Barcelona.

Os irmãos Williams entraram em ação logo no início do jogo. Aos 12 minutos, após cruzamento de Nico, Iñaki acertou lindo voleio de primeira e anotou um golaço para o Athletic Bilbao.

A dupla de irmãos apareceu novamente no final da primeira etapa, aos 42 minutos. Dessa vez, as ordens se inverteram, e Iñaki Williams fez a jogada do gol. O atacante chegou na linha de fundo e rolou para Nico, que sozinho na grande área ampliou o placar.

O Athletic Bilbao começou o segundo tempo na mesma intensidade que encerrou a primeira etapa. Aos 16 minutos, após troca de passes, Sancet recebeu livre na área e bateu para a defesa de Oblak. No rebote, Guruzeta balançou as redes do Atlético de Madrid pela terceira vez.

Com a classificação praticamente assegurada, os donos da casa jogaram com tranquilidade e controlaram o Atlético após o terceiro gol. O time de Simeone até conseguiu, em algumas situações, se desevencilhar da defesa adversária. Todavia, a equipe parou em boas defesas do goleiro Agirrezabala e saiu de Bilbao com a eliminação.