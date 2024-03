Após classificação, Tchê Tchê elogia torcida do Botafogo e entende críticas

O Botafogo conquistou uma vaga para a terceira fase da Libertadores, após vencer o Aurora, da Bolívia, pelo placar de 6 a 0 (7 a 1 no agregado). Os alvinegros tiveram grande atuação no Estádio Nilton Santos.

O volante Tchê Tchê afirmou que entende as críticas da torcida durante o começo da temporada. No entanto, o jogador pregou foco na sequência do ano e valorizou o apoio vindo das arquibancadas contra o Aurora, afirmando que o Botafogo é uma equipe muito difícil de ser batida em casa.

"Entendemos a chateação do torcedor, mas temos que seguir. Hoje eles deram uma demonstração muito forte de que, se a gente tiver essa conexão, a gente se torna uma equipe muito forte aqui dentro, difícil de ser batida", disse à TNT Sports.

"Esperamos que possa prosseguir assim, eles estarão do nosso lado conforme os resultados, a gente entende, é normal, em todos os clubes é assim", concluiu o camisa 6.

O Botafogo terá pela frente o Red Bull Bragantino na busca por uma vaga na Fase de Grupos da Libertadores. A partida de ida será no Nilton Santos, com a volta sendo realizada em Bragança Paulista.