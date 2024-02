Inter de Limeira x São Paulo vai passar na TV? Onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo mede forças com a Inter de Limeira hoje (28), às 21h35 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), em duelo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Paulista.

TV Record e Paulistão Play transmitem o jogo ao vivo.

O São Paulo não vence há quatro jogos e busca recuperar sua forma para consolidar sua posição na zona de classificação do Paulistão. Na última partida, o Tricolor empatou com o Guarani.

Mandante, a equipe do interior negociou para realizar a partida no Distrito Federal.

A Inter de Limeira busca aumentar sua vantagem sobre o Mirassol e eliminar o Corinthians no Grupo C. O Leão vem de um empate sem gols contra o Santo André.

Inter de Limeira x São Paulo -- Campeonato Paulista

Data e horário: 28 de fevereiro, às 21h35 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Transmissão: TV Record e Paulistão Play