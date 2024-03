São Bernardo vence Olaria e pega o Corinthians na 2ª fase da Copa do Brasil

O São Bernardo marcou no fim, venceu o Olaria por 1 a 0, em jogo único no Estádio da Rua Bariri (RJ), e será o adversário do Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil.

O time do ABC paulista ia avançando mesmo com o empate — por ser visitante (melhor ranqueado), tinha a vantagem da igualdade no placar. Em jogo morno, a equipe da casa até teve chances, mas ficou com um a menos na reta final e não encontrou forças para buscar o resultado. Kayke ainda marcou nos acréscimos para sacramentar a classificação.

O duelo contra o Corinthians, também em jogo único, será disputado na semana dos dias 6 ou 13 de março. A data ainda não foi definida pela CBF, mas o mando será do São Bernardo. Desta vez, o empate não dá vantagem a ninguém, e a disputa será nas penalidades em caso de igualdade no marcador.

Se avançar à terceira fase do torneio, o clube do Parque São Jorge vai receber uma premiação de R$ 1,78 milhão. O time da capital já embolsou R$ 1,47 milhão pela classificação contra o Cianorte. Já para o São Bernardo, que disputa a Série C em 2024, a cota por seguir vivo corresponde a R$ 945 mil.

O São Bernardo já superou o Alvinegro paulista neste ano, em vitória magra pelo Paulistão. Além disso, o técnico do time, Marcio Zanardi, foi alvo da diretoria corintiana antes da contratação de António Oliveira.