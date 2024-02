Ryan, do Bahia, passa por procedimento cirúrgico após lesão no tornozelo

Nesta quarta-feira, o Bahia informou que o lateral esquerdo Ryan sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por um procedimento cirúrgico. O atleta já recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira, mas não foi divulgado um prazo de recuperação.

A lesão de Ryan aconteceu no duelo contra o América-RN, no último dia 15, pela Copa do Nordeste. O jogador deixou o campo aos oito minutos da segunda etapa, dando lugar ao Cicinho, que precisou ser improvisado na posição.

?? O Esquadrão informa que o lateral esquerdo Ryan sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no último jogo em que esteve em campo, contra o América-RN. O atleta passou por um procedimento cirúrgico e recebeu alta médica hospitalar nesta quarta-feira. pic.twitter.com/wNhSPzJ4xt ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 28, 2024

Aos 21 anos e criado nas categorias de base do Bahia, Ryan vinha sendo bem aproveitado pelo treinador Rogério Ceni, que tem utilizado o início de temporada para fazer um rodízio em sua equipe.

Em 2024, o lateral esquerdo disputou quatro partidas, sendo três delas como titular. Agora, no departamento médico, Ryan se junta ao volante Acevedo, que vem tratando uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Sem Ryan, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o CRB, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.