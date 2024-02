António x Mano: veja comparativo do Corinthians em 5 jogos com cada técnico

Tanto António Oliveira como Mano Menezes comandaram o Corinthians em cinco jogos em 2024. O UOL fez abaixo um raio-x do rendimento clube do Parque São Jorge com cada um dos dois treinadores.

Diferenças no trabalho

O técnico português assumiu o time em um momento delicado, afastou a crise rapidamente e tem aproveitamento três vezes melhor que o de seu antecessor. Enquanto Mano venceu apenas um e perdeu quatro jogos, conquistando 20% dos 15 pontos disputados, António teve 66,67% de aproveitamento com três vitórias, um empate e uma derrota.

O atual comandante mexeu pouco na escalação, mas fez testes e sacou alguns jogadores. Caetano chegou a ser improvisado na lateral esquerda durante a oscilação de Hugo, e Wesley, que era reserva com Mano, ganhou a vaga na frente. Já Matías Rojas, Fausto Vera e Matheus Araújo perderam espaço no 11 inicial e viraram opção no banco.

António Oliveira e Mano Menezes, atual e ex-técnicos do Corinthians Imagem: Montegem UOL/Jefferson Aguiar/Ag.EstadoGabriel Machado/AGIF

António utilizou mais jogadores do elenco, mas também teve peças novas, como Rodrigo Garro e Gustavo Henrique. Além da dupla, Matheus França e Pedro Henrique são outros reforços que só estiveram à disposição depois que Mano foi demitido. O ex-técnico chegou a usar 22 atletas diferentes, diante de 25 acionados por António.

Com a mesma base titular, o ataque do Corinthians deslanchou. O time, que só havia marcado três gols no início da temporada, balançou a rede 11 vezes nos últimos cinco jogos. Das 68 finalizações e 12 a gol com Mano; o número passou a ser de 83 chutes com António, sendo 36 com direção certa. O volume de jogo aumentou, apesar de o time ter uma média parecida de posse de bola: 54,4 antes, e 57,1 agora — de acordo com números do Footstats.

Mano Menezes, técnico do Corinthians, no jogo contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Paulistão Imagem: Jhony Inácio/Agência Estado

A defesa também se ajustou. O Alvinegro foi vazado sete vezes sob o comando do ex-técnico, e levou quatro gols com o português, tendo passado ileso em dois jogos. Já o número de cartões aos jogadores permaneceu o mesmo, com 12 sob o comando de cada um, com a diferença que o próprio técnico português já foi amarelado duas vezes.

O recorte é pequeno, mas mostra como o rendimento do clube mudou em um intervalo curto de tempo. Após ficar na zona do rebaixamento do Paulistão, o Corinthians agora tenta se recuperar e salvar a campanha no Estadual com uma classificação ao mata-mata — que pode acabar hoje com uma vitória da Inter de Limeira contra o São Paulo.

Obs: O ex-auxiliar Thiago Kosloski comandou a equipe na derrota por 1 a 0 para o Santos.

Time base com Mano

Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Matheus Araújo (Fausto Vera); Rojas (Wesley), Romero e Yuri Alberto.

Time base com António

Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo); Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Números com Mano

Corinthians 1 x 0 Guarani: 8 finalizações, três a gol e 49,4% de posse

1 x 0 Guarani: 8 finalizações, três a gol e 49,4% de posse Ituano 1 x 0 Corinthians : 16 finalizações, três a gol e 54,6% de posse

: 16 finalizações, três a gol e 54,6% de posse São Bernardo 1 x 0 Corinthians : 17 finalizações, seis a gol e 66,8% de posse

: 17 finalizações, seis a gol e 66,8% de posse Corinthians 1 x 2 São Paulo : 12 finalizações, cinco a gol e 40,6% de posse

: 12 finalizações, cinco a gol e 40,6% de posse Corinthians x Novorizontino: 15 finalizações, duas a gol e 60,6% de posse

Números com António

Corinthians 2 x 0 Portuguesa: 15 finalizações, sete a gol e 56% de posse

2 x 0 Portuguesa: 15 finalizações, sete a gol e 56% de posse Botafogo-SP 1 x 4 Corinthians : 13 finalizações, oito a gol e 62,7% de posse

: 13 finalizações, oito a gol e 62,7% de posse Palmeiras 2 x 2 Corinthians : 12 finalizações, seis a gol e 45,7% de posse

: 12 finalizações, seis a gol e 45,7% de posse Cianorte 0 x 3 Corinthians : 17 finalizações, 11 a gol e 52,1% de posse

: 17 finalizações, 11 a gol e 52,1% de posse Corinthians 0 x 1 Ponte Preta: 26 finalizações, quatro a gol, e 69,2% de posse

* Dados extraídos da plataforma especializada Footstats