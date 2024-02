Trio soma números parecidos e acirra briga por vaga no ataque do Santos

Passados 10 jogos da temporada, o técnico Fábio Carille já conseguiu montar uma espinha dorsal no time titular do Santos. Uma das poucas posições que ainda segue indefinida é o ataque.

A briga por uma vaga de centroavante no Peixe está bem acirrada em 2024. Alfredo Morelos, Julio Furch e Willian Bigode disputam o posto. E os três estão com números semelhantes até o momento.

O colombiano soma duas bolas na rede em seis partidas. Destes embates, ele foi titular em dois. Bigode tem o mesmo número de gols, mas já entrou em campo em 10 oportunidades, cinco entre os 11 iniciais. O argentino, por sua vez, marcou um tento em sete compromissos (quatro como titular).

Os estrangeiros têm características parecidas. Ambos são jogadores que sabem usar o corpo para segurar os zagueiros, têm potencial para fazer uma boa parede e poder de decisão. São os típicos centroavantes.

Já Willian é um pouco diferente. O jogador de 37 anos é mais ágil e enfrenta dificuldades quando tem que atuar como 9. Ele se destaca por flutuar entre a defesa rival e abrir espaços.

Por essa versatilidade, aliás, Bigode pode formar uma parceria com algum dos companheiros. Ele dividiu o ataque com Morelos no primeiro tempo da derrota de 2 a 1 para o Novorizontino. Na volta do intervalo, Carille sacou o colombiano e promoveu a entrada de Furch.

A parceria do argentino com o Willian, porém, durou apenas cerca de 25 minutos. Mas ambos voltaram a atuar juntos na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo. Os dois entraram no decorrer da etapa final e participaram do gol que culminou no triunfo alvinegro no MorumBis.

Para a próxima rodada do Campeonato Paulista, Carille não poderá contar com Willian Bigode, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, Morelos e Furch brigam pela vaga de camisa 9 do Santos diante do Red Bull Bragantino.

O compromisso está marcado para domingo (3), às 18h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Estadual. Já classificado paras quartas de final do Paulistão, o Santos lidera o Grupo A, com 22 pontos.

