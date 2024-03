Palmeiras vence Portuguesa com mais um gol de Flaco e assume liderança geral do Paulistão

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu a Portuguesa, por 2 a 0, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança geral do Estadual. No Canindé, o Verdão teve um a mais em campo desde os 15 minutos do segundo tempo e contou com gols de Flaco López e Gabriel Menino para conquistar os três pontos.

Agora, com sete gols, Flaco assume a artilharia do Paulistão, ao lado de Dellatorre, do Mirassol.

Com este resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos 24 pontos e garante o primeiro lugar do Grupo B. Além disso, ultrapassa o Santos e assume a liderança geral da competição. A Lusa, por sua vez, fica com sete pontos e segue na segunda posição da chave A.

O Verdão agora volta a campo no domingo para clássico contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a Portuguesa tem pela frente o Mirassol, no sábado, às 18 horas, no Canindé.

O jogo

Aos quatro minutos do primeiro tempo, a Portuguesa chegou com perigo. Maceió recebeu lançamento, Piquerez estava na cobertura mas não conseguiu afastar direito. O atacante da Lusa não conseguiu concluir e Weverton segurou a bola. Pouco depois, o Verdão teve chance em bola parada e Raphael Veiga carimbou a barreira. Com 15 minutos no relógio, o Palmeiras teve mais uma falta para cobrar. Endrick mandou rasteiro e no rebote mandou perto do gol de Thomazella.

Mais para frente, o camisa 9 tentou novamente. Após boa troca de passes do Alviverde, Endrick recebeu na intermediária, mas bateu fraco. Por volta dos 25, a Lusa quase abriu o placar devido a uma falha de Weverton. A Lusa cobrou falta direto, o goleiro espalmou quase para dentro do gol e depois conseguiu salvar e mandou para escanteio. Na sequência, o Verdão teve boa chegada com Flaco, que mandou pelo lado de fora da meta de Thomazella.

Raphael Veiga levou perigo à meta da Portuguesa aos 36. O meia cobrou falta direto e obrigou o goleiro a fazer boa defesa no canto. Já nos acréscimos, Murilo se complicou, recuando uma bola de forma errada. Giovanni Augusto tentou aproveitar, o zagueiro seguiu no lance e tirou a bola do adversário, derrubando-o na área. O jogador da Lusa ficou pedindo pênalti.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras pressionou a Lusa, buscando abrir o placar, ainda seguiu com dificuldades para furar a defesa rival. Por volta dos dez minutos, Luan sofreu um pisão de Victor Andrade. O árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou o jogador da Portuguesa. E só com um a mais em campo o Verdão conseguiu abrir o placar aos 21. Marcos Rocha cruzou a bola na área, Caio Paulista tentou cabecear e acabou ajeitando para Flaco López, que aproveitou e fez, de cabeça, para colocar o Verdão na frente.

Com poucos minutos em campo, Lázaro arriscou e levou perigo à meta de Thomazella. O Verdão seguiu no campo de ataque em busca de ampliar o marcador. A Portuguesa, por sua vez, mesmo com um a menos, tentava nos contra-ataques. Após cobrança de escanteio, Weverton saiu da pequena área e fez a defesa. Aos 43, os donos da casa quase empataram. Patrick tentou de cabeça e mandou pelo lado de fora, próximo ao gol. O Palmeiras decretou a vitória aos 47 minutos, com uma pancada de Gabriel Menino.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA 0 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)



Data: 28 de fevereiro (quarta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Thiago Luis Scarascati



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Evandro de Melo Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartões amarelos: Maceió (Portuguesa)



Cartão vermelho: Victor Andrade (Portuguesa)



Público: 11.652 pessoas



Renda: R$ 832.780

GOLS

PALMEIRAS: Flaco López (aos 21 minutos do 2°T) e Gabriel Menino (aos 47 minutos do 2°T)

PORTUGUESA: Thomazella; Talles (Douglas Borel), Quintana, Robson e Patrick; Eduardo Diniz (Pedro Henrique), Ricardinho (Miraíma), Tauã; Maceió (Rone), Victor Andrade e Giovanni Augusto (Henrique Dourado)



Técnico: Fabinho (auxiliar técnico)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan, e Piquerez; Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Caio Paulista (Lázaro), Endrick (Rony) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira