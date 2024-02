O que Tite está fazendo no Flamengo pensando nos desfalques da Data Fifa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo parece ter encontrado a formação ideal nos últimos jogos. Mas o técnico Tite não está satisfeito apenas com isso. Projetando os desfalques que terá, principalmente na Copa América, o treinador já começou a testar alternativas na equipe e cobra a direção por reforços.

O que aconteceu

A primeira Data Fifa do ano se aproxima e o Fla sabe que sofrerá com as seleções. Com diversos atletas selecionáveis no elenco, o clube tenta se preparar antecipadamente.

Apesar de afinar o que considera o time ideal, Tite tem rodado bastante o elenco. Ele evita falar em testes, mas vários reservas receberam chances até em funções diferentes. A comissão entende que a equipe engrenou dentro do trabalho que vem sendo feito e a ideia é ter todos adaptados quando as baixas vierem.

Igor Jesus e Victor Hugo são exemplos de um setor que vai sofrer. Se tudo se mantiver como esperado, o Flamengo vai perder quse todo o meio para seleções. Erick Pulgar no Chile, De la Cruz e Arrascaeta no Uruguai. Por isso, o treinador já começou a dar rodagem aos jovens. Tite se desculpou publicamente com Victor por usá-lo em posição errada.

O Igor pode fazer tanto o primeiro quanto o segundo. Ele já havia feito isso no Flamengo no ano passado e também na pré-olímpica. É o reflexo do trabalho no dia a dia dele. A gente fica feliz de ele entrar numa função um pouquinho diferente que fez nos outros jogos. Matheus Bachi, auxiliar de Tite

Espera por reforços

O Flamengo ainda espera Léo Ortiz. O clube diz estar satisfeito com as opções à disposição para a zaga, mas estica a corda até o limite da janela de transferências pelo jogador do Red Bull Bragantino. O último dia de contratações é 7 de março.

Tite quer ter pelo menos dois jogadores por posição. O treinador quer incentivar a disputa por vagas e também ter opção de reposição em caso de ausência.

Hoje, o único selecionável que é reserva é Matias Viña. Os outros nomes constantemente em listas são Varela, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta. Na seleção brasileira, há a expectativa de que alguém do Fla seja chamado na sexta-feira (1), caso de Pedro. Fabrício Bruno e Everton Cebolinha também sonham.

