Neymar dá risada sobre comparação de gols com Dembélé no PSG

Nesta terça-feira (27), o atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal, curtiu e comentou rindo com um emoji uma publicação no Instagram que comparava o número de gols dele no Paris Saint-Germain na atual temporada com o de Ousmane Dembélé. O francês chegou ao clube parisiense no meio do ano passado para substituir o brasileiro.

A postagem feita pelo perfil Gênio Neymar Jr. mostrava que Dembélé marcou somente um gol na temporada, contra o Monaco em novembro de 2023. Enquanto Neymar, mesmo transferido para o futebol árabe, somava dois gols, feitos durante um amistoso contra a equipe sul-coreana Jeonbuk Hyundai Motors.

Neymar ri de comparação com Dembélé Imagem: Reprodução/Instagram

O ponta francês realizou 28 partidas pelo PSG e, apesar do número de gols abaixo do esperado, distribuiu dez assistências.

Já o brasileiro se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, a previsão é que ele retorne aos gramados apenas na próxima temporada saudita.

O PSG entra em campo contra o Monaco nesta sexta-feira (1), às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, em partida válida pelo Campeonato Francês.