Lautaro Martínez marca, e Inter de Milão goleia Atalanta em jogo atrasado do Italiano

A Inter de Milão continua na ponta do Campeonato Italiano com folga. A equipe venceu a Atalanta nesta quarta-feira, por 4 a 0, em jogo atrasado da 21ª rodada da competição, no estádio Giuseppe Meazza. Darmian, Lautaro Martínez, Dimarco e Frattesi construíram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado positivo, a Inter somou mais três pontos importantíssimos na disputa pelo título do Italiano. A equipe segue na liderança com 69 unidades conquistadas, doze a mais que a vice-líder Juventus. Além disso, a goleada é a terceira seguida do time na competição.

A derrota manteve a Atalanta na quinta posição com 46 pontos somados. Caso vencesse o jogo, a equipe visitante chegaria à quarta colocação e entraria na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O próximo compromisso da Inter de Milão, contra o Genoa, também é válido pelo Italiano e acontece na próxima segunda-feira. A Atalanta volta a campo no domingo, pela mesma competição, em duelo direto diante do Bologna.

Aos 10 minutos da etapa inicial, após erro de Pavard na saída de bola, a Atalanta chegou ao primeiro gol. O defensor saiu jogando errado e deixou Pasalic na cara do gol. O volante bateu cruzado, Sommer fez a defesa e, no rebote, De Ketelaere abriu o marcador. Todavia, depois de revisão do VAR, foi confirmado um toque de mão do atacante Miranchuk no lance e o gol foi anulado.

Após isso, a Inter de Milão se lançou ao ataque e inaugurou o placar do jogo. Aos 26 minutos, após passe de Lautaro Martínez, Darmian aproveitou erro do goleiro da Atalanta e marcou o primeiro do líder em Milão.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, o artilheiro do Italiano Lautaro Martínez apareceu. O argentino recebeu na entrada da área e bateu colocado à meia altura no canto direito do goleiro, que nem se mexeu, para marcar um golaço a favor da Inter de Milão. O atacante anotou seu 23º gol na competição.

Aos nove minutos do segundo tempo, a Inter chegou ao terceiro gol. O árbitro, após análise do VAR, confirmou pênalti para os donos da casa depois da bola desviar no braço de Hateboer, da Atalanta. Na cobrança, Lautaro Martínez bateu no canto e Camesecchi fez a defesa, mas Dimarco aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.

A Inter chegou à goleada aos 26 minutos. Em cobrança de falta, Alexis Sánchez levantou a bola na área. Frattesi se antecipou à marcação e testou de cabeça para ampliar a vitória do time mandante.

O Napoli goleou o Sassuolo fora de casa, nesta quarta-feira, por 6 a 1, em jogo que também foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols dos visitantes foram anotados por Osimhen (3x), Kvaratskhelia (2x) e Rrahmani, enquanto Racic fez para os donos da casa.