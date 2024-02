'James Rodríguez deve começar no banco na volta ao São Paulo', diz Arnaldo

O jornalista Arnaldo Ribeiro informou no UOL News Esporte que James Rodríguez deve começar no banco no jogo de hoje entre São Paulo e Inter de Limeira, às 21h35, no Mané Garrincha, em Brasília. Na opinião dele, porém, o técnico Thiago Carpini deveria escalar James como titular, até para dividir a responsabilidade com o meia.

Pelo que eu apurei, o James Rodríguez não vai começar jogando por algumas circunstâncias: por não ter feito nenhuma partida na temporada e também para o treinador não descumprir a hierarquia ou a meritocracia dos outros jogadores. O cara decide sair, depois decide voltar, você vai botá-lo de cara como titular no time? Mas aí, o Carpini, que tem uma grande oportunidade, para mim ele deixar de aproveitar a primeira dessas oportunidades, que é colocar o cara para jogar de uma vez, colocar o cara na arena, dividir um pouco a responsabilidade com o jogador. Então, o James deve começar no banco. Arnaldo Ribeiro

Casão: 'Vítor Pereira não tem moral para falar dos jogadores do Corinthians'

Walter Casagrande criticou o técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians, que chamou Fábio Santos de "covarde". Para Casão, VP não tem moral para falar de nenhum jogador do clube após o episódio da sogra e só rebateu as críticas de que não é um bom gestor depois que deixou o Brasil.

'Presença de Robinho em qualquer lugar é um soco no estômago da sociedade'

Casagrande repudiou a presença de Robinho em churrasco realizado no CT do Santos. Para Casão, o fato é um "soco no estômago" da sociedade, já que Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de vulnerável na Itália. Em nota, o Santos afirmou que o ex-jogador passou no CT para buscar seu filho no treino e não foi convidado nem participou da confraternização.

