Guarani aprova Recuperação Judicial para pagar dívidas em 12 anos

Em situação financeira delicada, o Guarani teve aprovada nesta terça-feira, em assembleia geral de credores, o seu processo de recuperação judicial. A decisão é o primeiro passo para que o clube consiga pensar em quitar um valor aproximado de R$ 60 milhões ao longo de 12 anos.

Dos quase 400 credores, apenas 21 se mostraram contrários à proposta. A aprovação foi de 94% no trabalhista, cerca de 75% no quirografário e 80% no ME/EPP.

O procedimento de recuperação judicial é o instrumento jurídico escolhido pela Diretoria que permite o equacionamento da estrutura de capital do Bugre, viabilizando o cumprimento das obrigações assumidas perante os seus credores e reestruturação financeira e operacional. Há credores com 25 anos sem receber do clube, que também não paga impostos desde a década de 90.

A aprovação da recuperação judicial é o primeiro passo para que o clube comece a quitar o valor negociado, tirando os bloqueios financeiros e penhoras. Agora, o acordo segue para homologação por um juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo.

"Me sinto realizado em ver que começaremos uma nova era. De forma viável, vamos pagando dívidas antigas que assombram o clube e não nos deixam prosperar há anos. Com equilíbrio, administração e organização pagaremos nossos credores nos próximos anos e teremos um futuro muito melhor. É uma melhora de longo prazo, sendo um passo sólido na história do Bugre", ponderou Ricardo Moisés, CEO do Guarani,.

"Foram dois anos de trabalho diário para chegarmos nessa assembleia e começarmos a escrever uma nova página na história do Guarani. Um clube da nossa grandeza merece grandes passos por um futuro vencedor", analisou Fábio Araújo, presidente do Conselho Fiscal.

Dentro de campo, o Guarani também passa por situação delicada e, com apenas seis pontos, luta contra o rebaixamento no Paulistão 2024.