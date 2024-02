Geyse revela objetivo do Brasil na Copa Ouro Feminina: "chegar na final"

A Seleção Brasileira bateu o Panamá por 5 a 0 na madrugada desta quarta-feira e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Ouro Feminina Concacaf. Após o duelo, Geyse, que se destacou e marcou dois gols, contou o objetivo do Brasil na competição.

"Chegar na final é o nosso objetivo, então vamos continuar trabalhando. Independente do adversário que a gente vai enfrentar vamos continuar focadas", disse.

Geyse ainda reconheceu que não vive grande momento individualmente, mas a confiança que vem recebendo da comissão técnica está sendo crucial.

"Venho me cobrando muito. Sei que não estou numa fase muito boa, mas com a confiança da comissão técnica estou me soltando mais. Eu agradeço a eles e às minhas companheiras pela confiança. Tenho que acreditar em mim, sei que posso dar muito mais dentro da seleção e no meu clube", falou.

"Estou feliz pela vitória, pelo trabalho que a gente vem construindo com a nova comissão. A gente tem muito para aprender ainda, isso é só um processo de uma caminhada muito longa", completou.

O adversário do Brasil nas quartas de final da Copa Ouro Feminina ainda não está definido. O jogo será realizado no próximo sábado ou domingo.