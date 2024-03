Espanha vence a França e conquista a primeira Liga das Nações feminina

Nesta quarta-feira, a Espanha venceu o França por 2 a 0 e conquistou a Liga das Nações feminina. A partida foi disputada no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Esse é o segundo título da história da seleção, hoje comandada pela técnica Montse Tomé.

Aintana Bonmatí e Mariona Caldentey marcaram os gols que deram o troféu da primeira edição da Liga das Nações feminina para a seleção espanhola. A Espanha é também a atual campeã do mundo - bateu a Inglaterra no ano passado para levantar a taça mais cobiçada do futebol.

No caminho para o título, as espanholas já haviam eliminado a Holanda nas semifinais, no último dia 23, pelo placar de 3 a 0. Já a França derrotou a Alemanha para chegar à final, mas acabou saindo com o vice-campeonato.

Autora do primeiro gol da decisão, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor em campo. A camisa 6 também venceu o prêmio de melhor jogadora das Finais da competição. A mei0-campista é a atual vencedora da Bola de Ouro e foi considerada a melhor atleta da Copa do Mundo de 2023.

A Espanha é a favorita para conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris no meio do ano. A vaga para disputar a competição foi conquistada na classificação sobre a Holanda.

Na disputa do terceiro lugar, a Alemanha derrotou a Holanda por 2 a 0 e ficou no pódio, também assegurando sua vaga nas Olimpíadas de Paris.