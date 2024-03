Carpini escala São Paulo com Lucas e outras mudanças; James começa no banco

O São Paulo está definido para enfrentar a Inter de Limeira na noite de hoje (28), às 21h35, no estádio Mané Garrincha, em jogo atrasado da 5ª rodada do Paulistão. Carpini escalou o time com mudanças na zaga e no meio-campo; James é novidade no banco de reservas.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Alisson; Ferreira, Lucas e Wellington Rato; Calleri.

Ferraresi ficou com a vaga de Diego Costa na defesa. O venezuelano vinha sendo reserva do jogador revelado em Cotia.

No meio, Lucas e Wellington Rato voltam a iniciar uma partida. Os dois se recuperavam de lesão e entraram na segunda etapa contra o Guarani, mas já iniciam hoje. É a primeira vez que Lucas é titular do time desde a quebra do tabu no clássico contra o Corinthians.

O colombiano James Rodríguez foi relacionado pela primeira vez em 2024. Ele foi inscrito na vaga do lesionado Luiz Gustavo na última segunda-feira.

A tendência é que o meia entre no decorrer da partida e faça sua reestreia. James chegou a pedir para deixar o Tricolor no último dia 7, mas voltou atrás da decisão, se desculpou e voltou à ficar à disposição de Carpini.

A Inter de Limeira também está definida com: Max; Felipe, Jussani, Maurício e César; Emerson, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito, Andrew e Quirino.

