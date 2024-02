Jogo no 'meio do mundo', 15h de viagem e 35°C: o dia na Copa do Brasil

O calendário desta quarta-feira na Copa do Brasil tem 15 jogos, com direito a duelo "no meio do mundo" e apito inicial com previsão de 35°C no Rio de Janeiro.

Tem (quase) de tudo

Olaria e São Bernardo abrem a agenda do dia a partir das 15h30 (de Brasília). O horário acabou sendo ingrato com os atletas, que vão encarar um clima pouco amigável na Rua Bariri.

A previsão é de que a cidade do Rio de Janeiro, palco da partida, atinja 35° C no momento do apito inicial. Chuva? Bem difícil: não há qualquer tipo de prognóstico sobre o fenômeno.

Pouco depois, às 19h30, há dois embates regionais: Maranhão x Ferroviário-CE e Murici-AL x Confiança-SE. Assim como em toda a tabela, os dois nordestinos que atuam como visitante têm a vantagem do empate.

A maior saga desta etapa envolve o Brusque, time do interior de Santa Catarina. A delegação pisou em quatro capitais durante uma viagem que levou 15 horas: Florianópolis (SC), São Paulo, Brasília e Boa Vista (RR) — a última cidade é sede do Grêmio Sampaio (ou GAS), que recebe os catarinenses a partir das 20h30.

O clássico operário não poderia faltar: o Operário-MS recebe o xará paranaense em Campo Grande. O clima é de revanche: o time do Sul acabou eliminado pelo homônimo na edição do ano passado da Copa do Brasil. O duelo de hoje começa às 21h30.

Por fim, haverá jogo no "meio do mundo": o Trem-AP encara o Sport no Zerão, no Macapá. O gramado é peculiar, já que está dividido pela linha do Equador. Os jogadores disputarão ao mesmo tempo uma partida no hemisférios norte e sul do planeta. O nome do estádio, aliás, tem relação com a curiosidade.

Estádio Zerão, em Macapá, é "cortado" pela linha do Equador Imagem: André Tobias / Amazonas FC

Veja os jogos (visitantes classificam com empate)

15h30 - Olaria x São Bernardo

19h15 - Maringá x América-MG

19h30 - Petrolina x Cascavel

19h30 - Maranhão x Ferroviário

19h30 - Murici x Confiança

19h30 - Itabuna x Nova Iguaçu

20h - ASA x Inter

20h30 - Grêmio Sampaio x Brusque

20h30 - Villa Nova x Aparecidense

20h30 - Portuguesa Santista x Caxias

20h30 - Água Santa x Jacuipense

21h30 - Humaitá x Sampaio Corrêa

21h30 - Operário-MS x Operário-PR

21h30 - Trem x Sport

21h30 - Operário-MT x Criciúma