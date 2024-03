VAR da Conmebol terá decisões anunciadas ao vivo; estreia será em Flu x LDU

A Conmebol anunciou, na noite de hoje, que os árbitros vão anunciar as decisões do VAR ao vivo durante jogos dos torneios organizados pela entidade.

O que aconteceu

Os juízes precisarão justificar suas análises na cabine do VAR aos torcedores por meio de um microfone. A Conmebol afirma que a medida foi criada "para fortalecer a justiça esportiva e a transparência em uma partida".

A estreia do modelo ocorrerá em Fluminense x LDU, jogo de volta da Recopa Sul-Americana marcado para a noite de amanhã, no Maracanã. É esperado que os duelos da atual Libertadores também recebam a novidade.

A iniciativa já ocorre em algumas ligas espalhadas pelo mundo, como no México, por exemplo. Recentemente, um árbitro protagonizou um momento curioso ao classificar um lance como "impenal" no alto-falante.

A Conmebol afirmou que a novidade foi aprovada por órgãos oficiais, como Fifa e o Ifab (entidade que elabora as regras do futebol).