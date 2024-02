Clube russo oficializa a contratação do atacante Victor Sá, ex-Botafogo

O Krasnodar, da Rússia, oficializou a contratação do atacante Victor Sá. A confirmação da compra do ex-Botafogo foi confirmada por meio das redes sociais nesta quarta-feira.

Para tirar o jogador do futebol brasileiro, a equipe desembolsou 1,8 milhão de euros (aproximadamente R$9,6 milhões). O contrato dele com o time termina em junho de 2025.

Até a sua saída, Victor Sá era titular do Botafogo, atuando em nove jogos, com nenhuma participação em gol. O ponta chegou ao Alvinegro em 2022, somando 93 partidas, com dez tentos e oito assistências.

No momento, o Krasnodar está na liderança do Campeonato Russo, com 38 pontos. O Zenit, segundo colocado, tem dois pontos a menos.

Além do Botafogo, o atacante, de 29 anos, já defendeu na sua carreira o Kapfenberg (Áustria), Lask (Áustria), Al Jazira (Emirados Árabes) e Wolfsburg.