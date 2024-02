Cifuentes e Villalba são apresentados pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

O Cruzeiro apresentou dois novos reforços para a equipe nesta quarta-feira. O meia Cifuentes e o zagueiro Villalba participaram de uma entrevista coletiva e falaram sobre suas características de jogo e as expectativas no novo time.

O primeiro a falar foi o equatoriano Cifuentes. O meia disse em qual posição prefere atuar. "Nos clubes onde joguei, tive o posicionamento de camisa oito atacando mais, mas também posso fazer a função de defender mais. Posso me adaptar ao sistema que o treinador colocar".

O jogador de 24 anos revelou que recebeu uma proposta para jogar no futebol russo, mas situação de guerra que o país vive foi um dos fatores que o fez optar pelo Cruzeiro.

Cifuentes também elogiou o elenco. "Posso destacar o profissionalismo de cada jogador e da comissão técnica, o ambiente é como de uma família".

Um superpoder? Ler o futuro! ? Que ele seja de muitas alegrias no Cabuloso! Vem conferir o #BateBola com o José Cifuentes! ?? pic.twitter.com/hgg4AowtyO ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 27, 2024

Logo depois foi a vez do zagueiro Lucas Villalba responder os jornalistas na Toca da Raposa. O atleta contou sobre o desejo de atuar no futebol brasileiro. "Um dos meus desejos no esporte era jogar aqui no Brasil para ver até onde eu poderia chegar esportivamente. Então é um desafio muito importante para mim. Minhas expectativas são altas, mas na medida em que eu me aprofundar aqui no mundo do Cruzeiro, vou poder me aproximar do grupo, do futebol brasileiro e poder contribuir. Esse era meu desejo e minha prioridade, jogar nesse futebol".

O argentino de 29 anos contou que trocou mensagens com um velho conhecido da torcida cruzeirense. "Falei com Sorin há poucos dias, ele mandou mensagem e foi algo muito edificante para mim, porque quando era pequeno eu via esses jogadores na televisão, como Sorín e até mesmo o Ronaldo. Ele me disse parabéns e me desejou uma boa passagem por aqui".

Villalba falou sobre suas características, mas disse que prefere mostrar em jogo. "Nas apresentações ou entrevistas tento não falar muito sobre mim, porque tenho que mostrar no campo, não falar. Então eu poderia dizer, eu jogo aqui, eu tenho saída, eu tenho jogo, eu tenho muita coisa, mas tenho que mostrar dentro de campo. Todas as perguntas que vocês me fazem tentarei responder dentro de campo, creio que vai ser mais fácil assim".

O jogador contou que tem vontade de escrever sua história no Cruzeiro e prometeu "tentar traduzir e mostrar esse desejo e essa gana que tinha de jogar aqui no Brasil no campo".

O zagueiro ainda revelou que vai morar sozinho no Brasil, sua esposa e filho ficaram na Argentina. "Espero não sentir tanto esse golpe de estar longe deles".

Um argentino que tem Vanessa da Mata e Michel Teló na playlist! ?????

Vem ver o #BateBola com o Lucas Villalba! pic.twitter.com/bXGUNsHIJS ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 28, 2024

Os dois fizeram suas estreias na vitória do Cruzeiro sobre o Pouso Alegre, entrando no segundo tempo. Eles podem voltar a campo neste sábado, às 16h30, diante do Uberlândia pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.